Популярная порноактриса назвала причину прихода в индустрию

Порноактриса Анджела Уайт заявила, что пришла в индустрию ради изучения сексуальности

Популярная австралийская порноактриса Анджела Уайт (Angela White) призналась, что пришла в индустрию контента для взрослых, так как хотела изучить свою сексуальность. Причину съемок в порно она назвала в подкасте Pillow Talk, выпуск которого вышел на YouTube.

«Я пришла в эту индустрию, потому что хотела выражать и изучить свою сексуальность. Все вот настолько просто. У меня была страсть, я хотела взаимодействовать с людьми, у которых такие же взгляды, и заниматься хорошим сексом на камеру», — заявила Уайт. Звезда порно добавила, что остальные ее достижения являются лишь дополнительными бонусами к этим целям.

Анджела Уайт начала съемки в порно в 2003 году. За 20-летнюю карьеру она удостоилась порядка двух десятков премий в области порноиндустрии.

Ранее бывшая порноактриса Эмбер Алина рассказала, что ей было непросто работать в индустрии из-за длительного съемочного процесса. По словам звезды порно, ей больше подходит карьера вебкам-модели, так как она может сама организовывать рабочий график.