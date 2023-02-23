Блинкен не стал называть новой холодной войной отношения Запада и России
Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался называть нынешнее противостояние между Россией и Западом новой холодной войной. Об этом сообщает ТАСС.
Блинкен отметил, что современные отношения между Россией и западными государствами нельзя считать холодной войной, так как «это не идеологическое противостояние». «Это не противостояние коммунизма и свободного мира», — заявил он.
Энтони Блинкен подытожил, что нынешнюю ситуацию можно рассматривать как противостояние большой части мира, объединенной «в противодействии агрессии, которая несет угрозу не только Украине, но и мировой безопасности».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил разочарование после решения России приостановить участие в ДСНВ. Чиновник назвал решение президента России Владимира Путина «очень досадным и безответственным».