Блинкен не стал называть новой холодной войной отношения Запада и России

Госсекретарь США Блинкен отказался называть противостояние РФ и Запада холодной войной

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался называть нынешнее противостояние между Россией и Западом новой холодной войной. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен отметил, что современные отношения между Россией и западными государствами нельзя считать холодной войной, так как «это не идеологическое противостояние». «Это не противостояние коммунизма и свободного мира», — заявил он.

Энтони Блинкен подытожил, что нынешнюю ситуацию можно рассматривать как противостояние большой части мира, объединенной «в противодействии агрессии, которая несет угрозу не только Украине, но и мировой безопасности».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил разочарование после решения России приостановить участие в ДСНВ. Чиновник назвал решение президента России Владимира Путина «очень досадным и безответственным».