В Белом доме разочаровались решением России приостановить участие в ДСНВ

Госсек США Блинен выразил разочарование после решения России приостановить участие в ДСНВ

Белый дом разочарован решением России о приостановке участия в в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире американского телеканала NBC News.

Чиновник назвал решение президента России Владимира Путина «очень досадным и безответственным», добавив, что Соединенные Штаты теперь намерены «тщательно следить за реальными действиями России».

«При любой ситуации мы будем в состоянии должным образом обеспечивать безопасность нашей страны и наших союзников», — подчеркнул Блинкен.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время своего обращения Федеральному собранию РФ заявил о приостановке участия России в ДСНВ. Президент добавил, что требования НАТО вернуть инспекцию альянса на ядерные оборонные проекты России в рамках договора СНВ-III — это театр абсурда.

ДСНВ является основным действующим в настоящее время соглашением, которое регламентирует количественный и качественный состав стратегических ядерных сил России и США, чьи арсеналы являются крупнейшими на планете.