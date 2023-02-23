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16:09, 23 февраля 2023Силовые структуры

Бывшего главу российского города обнаружили мертвым в СИЗО

Бывший глава города Котлас Андрей Бральнин найден мертвым в СИЗО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывшего главу города Котлас (Архангельская область) Андрея Бральнина, обвиненного в получении взяток, нашли мертвым в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления Следственного комитета России (СК РФ).

В УФСИН по Архангельской области уточнили, что, по предварительным данным, экс-глава российского города покончил с собой.

«Медработники учреждения и скорой проводили реабилитационные мероприятия, положительного результата они не дали. Врач скорой помощи констатировал смерть. Насильственных признаков не было обнаружено», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении Бральнина было передано в суд в январе 2022 года. Мужчина был обвинен в 17 эпизодах получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах.

В конце февраля Мытищинский городской суд прекратил уголовное дело ныне покойного националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) по просьбе его родственников. Марцинкевича обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска 16 сентября 2020 года — по официальной версии, он покончил с собой.

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Андрей Ставицкий
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