Бригада скорой помощи погибла при обстреле в Донецке

При обстреле в Донецке погибли четыре сотрудника скорой помощи

При обстреле Петровского района Донецка погибли четыре сотрудника скорой помощи, прибывшие на помощь раненым. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в Минздраве Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

«Скончалась фельдшер, которая была ранена», — сообщили агентству. Известно, что погибла вся бригада: двое фельдшеров — женщины 1998 и 1993 года рождения, санитар и водитель.

Ранее представитель силовых структур ДНР заявил о троих погибших.

В администрации Петровского района сообщили, что бригада скорой попала под повторный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда сообщалось о погибшей сотруднице, данные о состоянии еще троих уточнялись.

19 февраля мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что при украинском обстреле пострадали общежитие и гимназия. Часть снарядов упали на спортивную площадку школы и территорию детского сада. Также взрывом повредило автомобили около Свято-Преображенского собора.