Украина обстреляла общежитие и гимназию в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что при украинском обстреле пострадали общежитие и гимназия

Украинские снаряды попали в здание общежития, на трибуны спортивного комплекса «Олимпийский» и под фундамент Классической гуманитарной гимназии в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пишет РИА Новости.

Очередной обстрел Донецка начался в воскресенье, 19 февраля, в 15:10 по московскому времени. В общей сложности на город упали около 40 ракет реактивных систем залпового огня.

Помимо прочего, часть снарядов упали на спортивную площадку школы и территорию детского сада. Также взрывом повредило автомобили около Свято-Преображенского собора.

Ранее в сети появилось видео прилета украинского снаряда на крытый рынок Донецка. Люди собирались выйти из здания, когда услышали звук взрыва.

