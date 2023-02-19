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17:07, 19 февраля 2023Бывший СССР

Украина обстреляла общежитие и гимназию в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что при украинском обстреле пострадали общежитие и гимназия
СюжетВзрыв в Донецке:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украинские снаряды попали в здание общежития, на трибуны спортивного комплекса «Олимпийский» и под фундамент Классической гуманитарной гимназии в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пишет РИА Новости.

Очередной обстрел Донецка начался в воскресенье, 19 февраля, в 15:10 по московскому времени. В общей сложности на город упали около 40 ракет реактивных систем залпового огня.

Помимо прочего, часть снарядов упали на спортивную площадку школы и территорию детского сада. Также взрывом повредило автомобили около Свято-Преображенского собора.

Ранее в сети появилось видео прилета украинского снаряда на крытый рынок Донецка. Люди собирались выйти из здания, когда услышали звук взрыва.

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Алевтина Запольская
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