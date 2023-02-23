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07:37, 23 февраля 2023Культура

В HBO сообщили о возможных сроках выхода нового сезона «Дома дракона»

В HBO намекнули, что второй сезон «Дома дракона» выйдет не раньше лета 2024 года

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Контент-директор HBO Кейси Блойс в беседе с Variety намекнул, что второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет не раньше лета 2024 года.

При этом Блойс не раскрыл точную дату премьеры, однако назвал предположение журналистов о времени релиза «неплохим».

Также контент-директор HBO отметил, что сериал не сможет стать номинантом на премию «Эмми 2024», поскольку для этого продолжение шоу должно выйти не позже 31 мая.

Кроме того, Блойс поделился информацией о сериалах «Мейр из Исттауна» и «Хранители». Он подчеркнул, что оба проекта останутся мини-сериалами — вторые сезоны в них не запланированы.

Ранее британская актриса Оливия Кук, известная по роли королевы Алисенты Хайтауэр в сериале «Дом Дракона», рассказала о самой сложной для нее сцене в шоу. По словам актрисы, самым тяжелым для нее выдался эпизод, в котором она дает пощечину своему сыну Эйгону за то, что он изнасиловал служанку Диану.

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Марина Совина
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