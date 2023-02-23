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11:52, 23 февраля 2023Силовые структуры

На территории посольства Швейцарии в Москве нашли пакет с гранатами

На территории посольства Швейцарии в Москве обнаружили пакет с двумя гранатами РГД

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Cлужба безопасности Швейцарии обнаружила на территории посольства в Москве гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, прозрачный пакет находился на рампе во время обхода местности. Отмечается, что в нем лежали две гранаты РГД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и саперы.

Ранее стало известно, что в Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины. При прохождении металлоискателя у него нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

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Мария Винар
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