На территории посольства Швейцарии в Москве нашли пакет с гранатами

На территории посольства Швейцарии в Москве обнаружили пакет с двумя гранатами РГД

Cлужба безопасности Швейцарии обнаружила на территории посольства в Москве гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, прозрачный пакет находился на рампе во время обхода местности. Отмечается, что в нем лежали две гранаты РГД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и саперы.

Ранее стало известно, что в Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины. При прохождении металлоискателя у него нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.