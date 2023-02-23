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16:06, 23 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко предупредил о последствиях игнорирования позиции Китая по Украине

Лукашенко: игнорирование позиции Китая по Украине приведет к негативным последствиям

Фото: BelTA / Handout / Reuters

Игнорирование позиции Китая относительно конфликта на Украине приведет к негативным последствиям, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова, сказанные в ходе беседы с китайскими журналистами, приводит агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер указал, что председатель КНР Си Цзиньпин готовится выступить с посланием относительно ситуации, сложившейся на Украине. «Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Китаю удалось стать глобальной страной и сегодня «ни одна проблема в мире» не может решаться без участия Пекина.

Ранее Лукашенко прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев, назвав его пиар-ходом.

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Варвара Кошечкина
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