Лукашенко предупредил о последствиях игнорирования позиции Китая по Украине

Лукашенко: игнорирование позиции Китая по Украине приведет к негативным последствиям

Игнорирование позиции Китая относительно конфликта на Украине приведет к негативным последствиям, предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова, сказанные в ходе беседы с китайскими журналистами, приводит агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер указал, что председатель КНР Си Цзиньпин готовится выступить с посланием относительно ситуации, сложившейся на Украине. «Если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьезные последствия», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Китаю удалось стать глобальной страной и сегодня «ни одна проблема в мире» не может решаться без участия Пекина.

Ранее Лукашенко прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев, назвав его пиар-ходом.