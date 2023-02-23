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15:34, 23 февраля 2023Мир

Лукашенко назвал визит Байдена в Киев пиаром

Президент Белоруссии Лукашенко назвал визит лидера США Байдена в Киев пиаром

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пиар-ходом визит лидера США Джо Байдена в Киев. Его слова приводит БелТА.

«Это пиар, чтобы на коне войны прискакать в избирательную кампанию», — убежден глава республики.

По его словам, визит Байдена на Украину и сбитый США китайский воздушный шар являются вещами, которые стоят в одном ряду. «В этом ряду стоит и визит Джо Байдена в Киев. Такой мелкий, неприличный шаг», — заявил Лукашенко.

Джо Байден побывал в Киеве 20 февраля, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры США и Украины посетили Михайловский собор, где возложили цветы.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала визит Байдена на Украину «дурной постановкой захолустного театра». «И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления», — описала Захарова восточноевропейское турне американского лидера.

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Андрей Ставицкий
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