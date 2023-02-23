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09:32, 23 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об усилении позиций ВСУ на двух направлениях

Марочко заявил, что ВСУ укрепляют позиции на купянском и краснолиманском направлениях

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют запасные позиции на случай прорыва обороны на двух направлениях — купянском и краснолиманском. Об этом в беседе с РИА Новости со ссылкой на собственные источники рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Комментируя имеющиеся данные, собеседник агентства уточнил, что вторая и третья линия обороны ВСУ на данных направлениях усилена личным составом, а также противотанковыми огневыми средствами и переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

Ранее Марочко опубликовал указ Минобороны Украины об отправке сотрудников военкоматов на фронт. В документе говорится о том, что данное решение было принято «с целью качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий».

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Варвара Кошечкина
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