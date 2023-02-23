Минобороны Украины захотело отправить на передовую сотрудников военкоматов

Марочко опубликовал приказ Минобороны Украины об отправке сотрудников военкоматов на фронт

Министерство обороны Украины захотело отправить на передовую в зону проведения специальной военной операции (СВО) сотрудников военкоматов. Об этом сообщается в распространяемом в соцсетях указе ведомства, который в своем Telegram-канале опубликовал военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В опубликованном указе министра обороны Украины Алексея Резникова говорится о том, что данное решение было принято «с целью качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий».

Согласно документу, глава ведомства поручил проработать вопрос о создании сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей. Отмечается, что в каждой такой группе должно быть 120 человек.

В указе также подчеркивается, что сформированные группы планируется включить в состав сухопутных войск для дальнейшей отправки в ряд подразделений, с низким уровнем укомплектованности. На место отправленных сотрудников военкоматов Резник предлагает назначить военнослужащих, которые получили ранения или увечья, относятся к группе пригодности «Г» и прошли реабилитацию.

Ранее Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации против Приднестровья. По данным оборонного ведомства, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с привлечением полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).