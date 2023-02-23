В Минобороны отчитались об обстановке на донецком и херсонском направлениях

Минобороны РФ: на донецком направлениии уничтожено больше 210 украинских военнослужащих

Министерство обороны России отчиталось о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О том, какая обстановка наблюдается на донецком и херсонском направлениях, сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Как уточняется в заявлении Минобороны, на донецком направлении российские военные уничтожили более 210 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».