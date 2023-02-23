Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 23 февраля 2023Россия

В Минобороны отчитались об обстановке на донецком и херсонском направлениях

Минобороны РФ: на донецком направлениии уничтожено больше 210 украинских военнослужащих

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Министерство обороны России отчиталось о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О том, какая обстановка наблюдается на донецком и херсонском направлениях, сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Как уточняется в заявлении Минобороны, на донецком направлении российские военные уничтожили более 210 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на купянском направлении
Минобороны сообщило о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ
В Минобороны отчитались об обстановке на донецком и херсонском направлениях
Минобороны отчиталось о сбитом Су-25 ВСУ
В Забайкалье раскрыли кражу 60 килограммов золота
Диетолог назвала россиянам главные причины набора веса
Минобороны доложило о ходе боев на краснолиманском направлении
Путин оценил длительность своего послания фразой «сказать легче, чем слушать»
Швеция не исключила передачу танков Leopard Украине
Жулин оценил шансы на оправдательный приговор CAS в деле Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.