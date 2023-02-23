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14:57, 23 февраля 2023Россия

Минобороны сообщило о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны сообщило о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что поражение нанесли ракетные войска и артиллерия группировок российских войск. Помимо артиллерийских подразделений, оно нанесено живой силе, а также технике в 128 районах.

Также в ведомстве подчеркнули, что российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6. Она была ликвидирована в районе населенного пункта Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

Также 23 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении десятков украинских солдат на купянском направлении. Уточняется, что за сутки на нем были ликвидированы 55 военных.

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Варвара Кошечкина
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