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15:20, 23 февраля 2023Россия

В Минобороны описали обстановку на южно-донецком направлении

Минобороны РФ: потери ВСУ на южно-донецком направлении за сутки составили до 105 человек

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении за прошедшие сутки составили порядка 105 человек. О том, какая обстановка складывается на данном направлении, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Согласно данным ведомства, оперативно-тактической авиации и артиллерии группировки войск «Восток» удалось нанести комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Углесборочная.

Описывая ход специальной военной операции (СВО) на Украине, в ведомстве ранее рассказали об успехах на херсонском и донецком направлениях. Уточнялось, что на донецком направлении российские военные уничтожили более 210 бойцов ВСУ, а также шесть бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». На херсонском направлении за сутки военные уничтожили две гаубицы «Мста-Б» и одну гаубицу Д-30.

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Варвара Кошечкина
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