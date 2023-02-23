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17:49, 23 февраля 2023Ценности

Самойлова купила детям электрокар за 11 миллионов рублей

Блогерша Оксана Самойлова купила детям электрокар Hongqi E-HS9 за 11 миллионов рублей

Фото: © Samoylova Oxana / Globallookpress.com

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова купила своим детям электрокар за миллионы рублей. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Предпринимательница опубликовала в сторис видео, на которых продемонстрировала Ариеле, Лее, Майе и Давиду подарок, накрытый красным полотном и украшенный шарами. Под ним оказался новый кроссовер, который является китайским аналогом Rolls-Royce Cullinan или Bentley Bentayga Hongqi E-HS9. Отмечается, что у дилеров стоимость данного автомобиля составляет 11 миллионов рублей.

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«Я об этой машине мечтала полгода и влюбилась в нее с первого взгляда, когда в первый раз увидела ее летом. Но она сложно добываемая оказалась», — рассказала бизнесвумен.

При этом Самойлова пояснила, что будет использовать машину для семейств нужд, например, отвозить детей в школу и на дополнительные развивающие занятия. «У меня были и Ролсы, и Феррари, и Бентли, но этот приносит сосем другие ощущения. Так-то я, конечно, себе его купила, но я не могу ездить на всем одновременно», — заявила она.

В декабре 2022 года Оксана Самойлова пожаловалась на просьбы своих детей о роскошных подарках на Новый год. Перед праздником инфлюэнсерша отправилась вместе с матерью за покупками. Так, в магазине они остановились у стенда с ювелирными украшениями. При этом Самойлова отметила, что ее дети захотели получить изделия известного французского бренда Dior. Данный факт вызвал у бизнесвумен сожаление.

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Карина Черных
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