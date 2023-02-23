В Минобороны рассказали о потерянной ВСУ технике с начала спецоперации

Минобороны отчиталось об уничтожении 387 самолетов ВСУ с начала спецоперации

За время с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 387 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерянной противником технике в четверг, 23 февраля, отчитались в Минобороны России.

Уточняется, что помимо самолетов, войска РФ уничтожили 210 вертолетов и 3222 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также в ведомстве рассказали, что силами ВС России уничтожены 405 зенитных ракетных комплексов, 7994 танка и другие боевые бронированные машины, 1038 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4189 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, в Минобороны сообщили о потере ВСУ 8501 единицы специальной военной автомобильной техники.

22 февраля Минобороны России опубликовало актуальную карту боевых действий в зоне спецоперации. Согласно заявлению официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки российские войска уничтожили более 490 солдат противника.