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15:11, 23 февраля 2023Россия

В Минобороны рассказали о потерянной ВСУ технике с начала спецоперации

Минобороны отчиталось об уничтожении 387 самолетов ВСУ с начала спецоперации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

За время с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 387 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерянной противником технике в четверг, 23 февраля, отчитались в Минобороны России.

Уточняется, что помимо самолетов, войска РФ уничтожили 210 вертолетов и 3222 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также в ведомстве рассказали, что силами ВС России уничтожены 405 зенитных ракетных комплексов, 7994 танка и другие боевые бронированные машины, 1038 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4189 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, в Минобороны сообщили о потере ВСУ 8501 единицы специальной военной автомобильной техники.

22 февраля Минобороны России опубликовало актуальную карту боевых действий в зоне спецоперации. Согласно заявлению официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки российские войска уничтожили более 490 солдат противника.

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Андрей Ставицкий
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