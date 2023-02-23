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17:51, 23 февраля 2023Россия

Шойгу заявил о безуспешных попытках Запада расчленить Россию

Сергей Шойгу заявил, что попытки Запада расчленить Россию обречены на провал

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Все попытки коллективного Запада расчленить Россию безуспешны. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал», — сказал он, поздравляя российских военнослужащих с Днем защитника Отечества.

Министр также заявил, что Вооруженные силы являются гарантией национальной безопасности и стабильного развития государства. Шойгу указал, что победы российского солдата навсегда вписаны в историю России.

Ранее 23 февраля президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства отметил, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю российских армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны. Путин также поблагодарил ветеранов, разгромивших нацизм и отстоявших свободу и независимость родины.

Ранее Шойгу заявил о неотвратимости победы российских военных. Он также отметил, что 2022 год навсегда войдет в ратную летопись Отечества.

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Алина Гончарова
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