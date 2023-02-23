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03:28, 23 февраля 2023Россия

Путин обратился к россиянам в честь Дня защитника Отечества

Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов и участников СВО с Днем защитника Отечества
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 февраля, выступил с поздравлением граждан страны, ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО) России на Украине с Днем защитника Отечества. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, этот всенародный праздник символизирует героическую историю российской армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны.

В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества. Всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ. С честью и победы проходил через любые испытания. Сокрушал иноземные нашествия, так было на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой, и Бородино, и в победном мае 1945 года

Владимир ПутинПрезидент России

Благодарность президента

В своем обращении Путин поблагодарил ветеранов, разгромивших нацизм, отстоявших свободу и независимость родины. Он подчеркнул, что их подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти народа как яркий пример патриотизма и мужества и будут служить неиссякаемым источником духовной силы.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров России бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов.

Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции

Владимир ПутинПрезидент России
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Развитие Вооруженных сил

В своей речи Владимир Путин назвал современные и эффективные армию и флот залогом безопасности и суверенитета страны, гарантирующими ее стабильное развитие и будущее. В этой связи укреплению обороноспособности Россия должна уделять приоритетное внимание, подчеркнул президент.

Опираясь на реальной боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений

Владимир ПутинПрезидент России

Глава государства пообещал, что российские войска будут насыщаться передовой техникой. Он пояснил, что речь идет о новых ударных системах, средствах разведки и связи, беспилотниках и артиллерийских комплексах. Путин отметил, что промышленность быстро наращивает производство всей линейки вооружений.

Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил

Владимир ПутинПрезидент России

Кроме того, Путин анонсировал начало в 2023 году массовых поставок гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Также в текущем году на боевое дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал», добавил президент.

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Залог победы

Также в своей речи Путин отметил, что «народ верит в защитников России» — в их «надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге», и назвал единство народа залогом победы.

Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой. И это несокрушимое единство — залог нашей победы

Владимир ПутинПрезидент России
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Марина Совина
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