Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:45, 23 февраля 2023Россия

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент Путин поздравил россиян, ветеранов и участников СВО с Днем защитника Отечества
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 февраля, поздравил граждан страны, ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО) России на Украине с Днем защитника Отечества. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

По словам главы государства, этот всенародный праздник символизирует героическую историю российской армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны.

Путин подчеркнул, что современные, эффективные армия и флот являются залогом безопасности и суверенитета страны, а также гарантии ее стабильного развития и будущего. В этой связи Россия должна уделять приоритетное внимание укреплению своей обороноспособности, отметил президент.

Он также заявил, что миллионы граждан помогают военным, которые находятся на передовой, и назвал несокрушимое единство народа залогом победы России.

22 февраля в Москве прошел концерт «Слава защитникам Отечества». Участие в мероприятии принимали активисты молодежных и патриотических организаций. Перед собравшимися среди прочих выступил и российский лидер.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
«Манчестер Сити» упустил победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
На ядерном объекте в США произошел пожар
Китайский производитель скопировал новый iPhone
Московская медсестра вспомнила о жизни в Китае во время Советско-японской войны
Путин назвал единство народа залогом победы
Путин анонсировал массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон»
Пентагон высказался о сроках поставок танков Abrams Украине
Эксперт дала советы по похудению при одной тренировке в неделю
В Пентагоне высказались о закрытии каналов коммуникации с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.