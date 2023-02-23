Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент Путин поздравил россиян, ветеранов и участников СВО с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 февраля, поздравил граждан страны, ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО) России на Украине с Днем защитника Отечества. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

По словам главы государства, этот всенародный праздник символизирует героическую историю российской армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны.

Путин подчеркнул, что современные, эффективные армия и флот являются залогом безопасности и суверенитета страны, а также гарантии ее стабильного развития и будущего. В этой связи Россия должна уделять приоритетное внимание укреплению своей обороноспособности, отметил президент.

Он также заявил, что миллионы граждан помогают военным, которые находятся на передовой, и назвал несокрушимое единство народа залогом победы России.

22 февраля в Москве прошел концерт «Слава защитникам Отечества». Участие в мероприятии принимали активисты молодежных и патриотических организаций. Перед собравшимися среди прочих выступил и российский лидер.