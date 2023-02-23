Путин назвал единство народа залогом победы

Президент Путин назвал несокрушимое единство народа залогом победы России

Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что миллионы граждан помогают военным, которые находятся на передовой, и назвал единство народа залогом победы.

Путин заявил, что «народ верит в защитников России» — в их «надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге».

«Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой. И это несокрушимое единство — залог нашей победы», — подчеркнул президент.

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера.

22 февраля в Москве прошел концерт «Слава защитникам Отечества». Участие в мероприятии принимали активисты молодежных и патриотических организаций. Перед собравшимися среди прочих выступил и российский лидер.