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16:16, 22 февраля 2023Россия

Путин назвал всех россиян защитниками Отечества

Президент России Путин заявил, что весь народ является сегодня защитником Отечества

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Весь российский народ сегодня является защитником Отечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время митинг-концерта в «Лужниках», трансляция доступна на YouTube-канале «Комсомольская правда».

По мнению главы государства, каждый, кто поддерживает бойцов, в известной степени также являются защитниками Отечества.

«В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все. Весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон», — добавил президент.

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В начале своей речи Путин также заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) прямо сейчас идет бой за граждан России.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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