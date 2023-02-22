Путин рассказал об идущем прямо сейчас бое в зоне СВО

Президент Путин заявил, что прямо сейчас идет бой на исторических рубежах России

В зоне специальной военной операции (СВО) прямо сейчас идет бой за граждан России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с речью на митинге-концерте в «Лужниках», трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, перед мероприятием он пообщался с высшим военным руководством страны. «Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими», — заявил Путин.

Затем глава государства призвал собравшихся на концерте троекратно прокричать «ура» в честь ведущих бой в зоне СВО военнослужащих.