Путин поздравил Шойгу с 23 февраля

Президент Путин поздравил главу Минобороны Шойгу с 23 февраля

Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 23 февраля, Днем защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сергей Кужугетович, с праздником!» — сказал Владимир Путин главе Минобороны. Кадры с поздравлением были показаны телеканалом «Звезда» перед церемонией возложения венка к Могиле неизвестного солдата в Александровскому саду.

В ходе торжественной церемонии президент России также назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью. «Это вообще святая обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну», — заявил Владимир Путин.