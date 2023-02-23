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13:21, 23 февраля 2023Россия

Путин поздравил Шойгу с 23 февраля

Президент Путин поздравил главу Минобороны Шойгу с 23 февраля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 23 февраля, Днем защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сергей Кужугетович, с праздником!» — сказал Владимир Путин главе Минобороны. Кадры с поздравлением были показаны телеканалом «Звезда» перед церемонией возложения венка к Могиле неизвестного солдата в Александровскому саду.

В ходе торжественной церемонии президент России также назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью. «Это вообще святая обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну», — заявил Владимир Путин.

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Андрей Ставицкий
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