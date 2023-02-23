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12:30, 23 февраля 2023Россия

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает ТАСС.

Военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок, затем глава государства подошел к венку, поправил ленту и стоял некоторое время, почтив таким образом память павших воинов.

Ранее российский лидер поздравил россиян, ветеранов и участников специальной военной операции (СВО) с Днем защитника Отечества. В своем обращении Путин поблагодарил ветеранов, разгромивших нацизм, отстоявших свободу и независимость родины. Он подчеркнул, что их подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти народа.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию глава государства также обратился к россиянам. Он отметил, что страна сегодня преодолевает трудности, но ее жители с первых дней СВО проявили сплоченность. Путин заявил, что труд российских военнослужащих находит отклик по всей стране.

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Алина Гончарова
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