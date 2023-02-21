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14:00, 21 февраля 2023Россия

Путин обратился к россиянам

Президент Путин заявил, что сплоченность россиян проявилась с первых дней СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия сегодня преодолевает трудности, но ее жители с первых дней специальной военной операции (СВО) проявили сплоченность. Об этом, обращаясь к россиянам, заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция его речи доступна в Telegram-канале Кремля.

«Сотни добровольцев пришли в военкоматы, чтобы бороться за правду и справедливость. Сейчас плечом к плечу воюют представители всех регионов нашей Родины. Их молитвы на разных языках, но все они — за боевых товарищей, за Родину», — сказал глава государства.

По его словам, труд российских военнослужащих находит отклик по всей стране: жители поддерживают бойцов и не могут оставаться в стороне от происходящего.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин поручил дать регулярный двухнедельный отпуск всем участникам СВО. Военнослужащие будут отдыхать не реже одного раза в полгода в течение двух недель — в эти дни не войдет время, потраченное военнослужащими на дорогу домой.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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