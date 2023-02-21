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12:42, 21 февраля 2023Россия

Путин поручил дать всем участникам СВО регулярный отпуск раз в полгода

Путин заявил, что военнослужащие и добровольцы получат регулярный отпуск раз в полгода

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Всем участникам специальной военной операции (СВО) будет дан регулярный двухнедельный отпуск. Такое поручение президент России Владимир Путин дал в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По его словам, отпуск будет предоставляться, в частности, мобилизованным и добровольцам. Военнослужащие будут отдыхать не реже одного раза в полгода в течение двух недель, уточнил Путин.

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Глава государства подчеркнул, что в выделенные военным на отпуск 14 дней не будет входить время, потраченное ими на дорогу домой. Отдых российским военным нужен, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», сказал президент.

Ранее Путин поручил правительству образовать специальный центр для реабилитации российских военных, которые получили ранения в ходе СВО. Он также заявил о необходимости разработать систему адресного сопровождения участников СВО и членов их семей.

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Анастасия Шейкина
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