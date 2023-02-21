Путин поручил дать всем участникам СВО регулярный отпуск раз в полгода

Путин заявил, что военнослужащие и добровольцы получат регулярный отпуск раз в полгода

Всем участникам специальной военной операции (СВО) будет дан регулярный двухнедельный отпуск. Такое поручение президент России Владимир Путин дал в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По его словам, отпуск будет предоставляться, в частности, мобилизованным и добровольцам. Военнослужащие будут отдыхать не реже одного раза в полгода в течение двух недель, уточнил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в выделенные военным на отпуск 14 дней не будет входить время, потраченное ими на дорогу домой. Отдых российским военным нужен, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», сказал президент.

Ранее Путин поручил правительству образовать специальный центр для реабилитации российских военных, которые получили ранения в ходе СВО. Он также заявил о необходимости разработать систему адресного сопровождения участников СВО и членов их семей.