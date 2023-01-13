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14:35, 13 января 2023Россия

Путин поручил образовать центр реабилитации раненных в ходе СВО военных

Путин поручил правительству образовать центр реабилитации раненных в ходе СВО военных

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству образовать специальный центр для реабилитации российских военных, которые получили ранения в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Там говорится, что до 1 марта 2023 года кабмину нужно «образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб».

Помимо этого, необходимо разработать систему адресного сопровождения участников СВО и членов их семей. Ответственными за выполнение поручения главы государства назначены глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица в российских регионах.

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Анастасия Шейкина
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