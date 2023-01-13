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13:20, 13 января 2023Россия

Путин высказался о поддержке участников спецоперации

Путин подчеркнул важность поддержки принимающих участие в СВО военнослужащих
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, не только их близкими, но и со стороны государства. Свое мнение глава государства высказал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, пишет ТАСС.

По словам Путина, когда человек находится в опасных для жизни условиях, поддержка со стороны государства и органов власти «является ключевым моментом» в мотивации его действий.

О начале специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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