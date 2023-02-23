США оценили возможный допуск России к расследованию подрыва «Северных потоков»

США возложили на Европу решение об участии РФ в расследовании подрыва «Северных потоков»

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, оценивая в интервью ТАСС возможность допуска европейских стран России к расследованию подрыва «Северных потоков», отметила, что решение по данному вопросу должны принимать государства, у которых есть доля в газопроводах.

«Это выбор тех стран, которые имеют долю в этом газопроводе. Это их решение, должна Россия участвовать или нет», — заявила она.

По словам Нуланд, США не причастны ни к решению о допуске Москвы к расследованию инцидента, ни к диверсии. Она уточнила, что расследование проводят те страны, которые имеют отношение к инфраструктуре «Северных потоков». Замгоссекретаря добавила, что США будут уведомлены об окончании данной процедуры.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что Евросоюз (ЕС) «проглотил» ситуацию с подрывом газопроводов «Северный поток», чтобы не вызывать недовольство со стороны Соединенных Штатов.