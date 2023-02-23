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23:39, 23 февраля 2023Мир

Журналист Херш назвал мотивы США для подрыва «Северных потоков»

Херш: США подорвали «Северные потоки», чтобы Европа поддерживала НАТО против России
СюжетРоссия и НАТО:
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, какими мотивами руководствовалась администрация США при планировании подрывов российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он рассказал в беседе с RT.

Херш назвал мотивы США для диверсии на «Северных потоках» и заявил, что Вашингтон подорвал газопроводы, чтобы Европа поддерживала НАТО в прокси-войне против России. По его словам, американский президент Джо Байден устроил инциденты на российских проектах, чтобы «помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть "Северный поток-2"».

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«Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый. В этом было обоснование миссии: они следят за тем, чтобы Европа и Западная Европа продолжали поддерживать НАТО и поставляли оружие в то, что совершенно точно является прокси-войной против России», — отметил журналист.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил СЩА в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». Он написал, что американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Марина Совина
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