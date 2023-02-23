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13:05, 23 февраля 2023Мир

ЕС заподозрил соседние с Россией страны в обходе санкций

ЕС проверит рост экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Власти Евросоюза (ЕС) проверят данные о росте экспорта в соседние с Россией страны из-за подозрений в обходе ими ограничений. Об этом в беседе с Financial Times заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Он отметил, что торговые потоки из Европы в Россию заметно снизились, в то время как экспорт в третьи страны, в особенности те, что находятся рядом с РФ, подскочил. «Развили ли они внезапно нужду в большом количестве таких материалов и оно все остается там или какая-то часть утекает в Россию в каком-либо виде», — задался вопросом О'Салливан.

Спецпредставитель не стал называть конкретные государства, однако журналисты отметили, что экспорт из ЕС существенно нарастили Киргизия и Армения. Также больше товаров у ЕС стала закупать Турция, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что импорт и экспорт России в конце прошлого года снизились практически синхронно. Так, ввоз товаров в страну в декабре упал на 13 процентов по сравнению с декабрем 2021 года, а вывоз продукции за границу — на 16 процентов.

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Полина Матюхина
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