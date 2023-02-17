«Зеркальная» внешнеторговая статистика показала снижение импорта и экспорта РФ на 16 и 13%

Экспорт и импорт России в конце 2022 года снизились почти синхронно, свидетельствуют данные «зеркальной» внешнеторговой статистики основных торговых партнеров России. Их собрали аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Специалисты проанализировали динамику показателей по данным 46 государств, на которые приходилось более 80 процентов внешней торговли РФ до февраля 2022 года. Анализ показал, что в декабре вывоз товаров за границу просел на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом (до 37 миллиардов долларов), а ввоз упал на 13 процентов (до 23 миллиардов долларов). Падение обоих показателей ускорилось по сравнению с предыдущим месяцем: в ноябре сокращение экспорта составляло 8 процентов в годовом выражении, а импорта — 10 процентов.

Всю вторую половину прошлого года прослеживалась единая динамика в структуре российского экспорта по странам. Так, за счет продажи энергоносителей вывоз товаров в Индию в декабре взлетел в 5 раз, в Малайзию и Грузию — в 2,4 раза, в Венгрию — на 81 процент, а в Грецию — на 58 процентов. В конце 2022 года доля Китая и Индии в структуре экспорта выросла до 25 и 13 процентов против 17 и 3 процентов соответственно в январе, причем весь четвертый квартал уровень поставок в эти страны не менялся. Доля ЕС за то же время сократилась с 41 до 25 процентов.

Лидерами по росту поставок в Россию стали Армения (в 4,5 раза), Турция (2,2 раза), Казахстан (48 процентов) и Узбекистан (43 процента). Доля Китая в импорте взлетела до 44 процентов с 26 процентов в начале 2022 года, доля Турции — до 7 процентов с 2 процентов. Поставки из Евросоюза стали занимать 21 процент в российском импорте против 38 процентов в начале года.

В начале 2023-го структура российского экспорта снова начала перестраиваться из-за нефтяных санкций, свидетельствуют данные ЦБ, на которые ссылается «Коммерсантъ». В отраслях, ориентированных на внешний спрос, в январе был зафиксирован спад финансовых потоков к среднему в предыдущем квартале на 9,8 процента, хотя в декабре они росли на 2,8 процента, а в ноябре — на 0,6 процента. Основной негативный вклад, по словам аналитиков ЦБ, внесла добыча нефти и газа. Также негативные тенденции затронули металлургию, нефтепереработку и добычу угля.