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13:50, 23 февраля 2023Мир

Глава МИД Швейцарии заявил о ведущихся в стране переговорах по Украине

МИД Швейцарии: в стране идут переговоры по ситуации на Украине, однако не на высшем уровне

Фото: Omer Messinger / Getty Images

В Швейцарии ведутся переговоры по ситуации на Украине, однако они проходят не на самом высоком уровне. Об этом в интервью в газете Le Temps заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис.

Министр отметил, что переговоры в Женеве идут в обстановке «максимальной осмотрительности». Политик не стал вдаваться в детали, однако сказал, что Швейцария по-прежнему предлагает свои «добрые услуги» для поиска решения конфликта.

«Построение мира — это сложное дело, которое потребует много дипломатии. Но мы к этому придем, даже если сейчас это не просматривается в краткосрочной перспективе», — убежден Кассис.

Ранее стало известно, что Швейцария выделит многомиллионную финансовую помощь Украине и Молдавии. Так, Киеву швейцарские власти предложили направить свыше 123 миллионов долларов.

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Полина Матюхина
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