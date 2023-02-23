Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане

Сейсмологи: землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Китая и Таджикистана

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в четверг, 23 февраля, в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Подземный толчок был зафиксирован в 8.37 (3.37 по московскому времени). Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. Число погибших в результате катаклизма в Турции достигло 43 556 человек.