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04:05, 23 февраля 2023Бывший СССР

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане

Сейсмологи: землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Китая и Таджикистана

Фото: Inquam Photos / Reuters

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в четверг, 23 февраля, в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Подземный толчок был зафиксирован в 8.37 (3.37 по московскому времени). Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. Число погибших в результате катаклизма в Турции достигло 43 556 человек.

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Марина Совина
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