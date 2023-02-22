Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 43,5 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 43 556 человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Об этом в среду, 22 февраля, заявил глава МВД Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT Haber.

На данный момент число погибших в результате катаклизма достигло 43 556 человек.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

В управлении уточнили, что вечером в понедельник, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай были зафиксированы землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. В результате в нескольких городах разрушились здания.

Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане, Греции, Израиле, Сирии и на Кипре. Сообщалось, что в Сирии в результате катастрофы погибли четыре человека.