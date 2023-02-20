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20:52, 20 февраля 2023Среда обитания

Стало известно о разрушениях после нового землетрясения в Турции

CNN Turk: после нового землетрясения в турецкой провинции Хатай есть разрушения
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В провинции Хатай в Турции произошло новое землетрясение, есть разрушения. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает CNN Turk.

«Земля содрогнулась под ногами. Были очень сильные толчки, есть разрушения», — рассказал корреспондент с места событий.

Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне провинции Хатай, второе землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе Самандаг в той же провинции, уточняет Haber Turk. Как стало известно, в результате рухнули поврежденные здания.

Землетрясение магнитудой 6,4 также ощущалось в соседних провинциях. В регионе продолжаются подземные толчки.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что из-под завалов после землетрясения спасены более 114 тысяч человек. Он пообещал, что граждане, которые сейчас живут в палаточных городках, в течение года будут переселены на постоянное место жительства.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), в результате землетрясений погибли 41 156 человек.

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Алина Гончарова
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