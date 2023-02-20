В Турции из-под завалов спасли более 114 тысяч человек

Президент Турции Эрдоган заявил, что из-под завалов спасены 114 834 человека

В Турции из-под завалов после землетрясения спасены более 114 тысяч человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, число спасенных насчитывает 114 834 человека.

Эрдоган также заявил, что вскоре будут завершены исследования по оценке общего ущерба. Кроме того, он пообещал, что граждане, которые сейчас живут в палаточных городках, в течение года будут переселены на постоянное место жительства. «Мы восстановим все наши города с их жильем, рабочими местами, промышленностью, сельским хозяйством, историческими и культурными ценностями без малейшего регресса», — заверил президент.

Ранее стало известно, что в турецкой провинции Хатай спасатели спустя 260 часов после землетрясения вытащили из-под завалов одного из обрушившихся домов двенадцатилетнего ребенка. Между тем 11 февраля спасатели спустя 122 часа после землетрясения спасли из-под завалов двухлетнего ребенка.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии и других государствах.

По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), в результате землетрясений погибли 41 156 человек.

