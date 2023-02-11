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14:17, 11 февраля 2023Мир

В Турции спустя 122 часа после землетрясения спасли ребенка из-под завалов

Турецкие спасатели в Антакье спустя 122 часа вытащили из-под завалов двухлетнюю девочку

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турецкие спасатели спустя 122 часа после землетрясения магнитудой 7,7 вытащили из-под завалов одного из обрушившихся домов двухлетнего ребенка. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Участвующие в поисково-спасательных работах сотрудники жандармерии города Антакья, расположенного на юго-востоке Турции, услышали голос девочки Аси под обломками одного из зданий на улице Гюнеш. После нескольких часов работы им удалось ее спасти.

После оказания первой медицинской помощи ребенка доставили в больницу.

Ранее турецкие власти сообщили, что число жертв землетрясений возросло до 20 665, ранены более 80 тысяч человек, эвакуированы более 92 тысяч.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с учетом помощи от спасателей из других стран в ликвидации последствий катастрофы заняты более 141 тысячи человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля, в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.

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Наталья Обрядина
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