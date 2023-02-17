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00:51, 17 февраля 2023Мир

В Турции спустя 260 часов после землетрясения спасли ребенка из-под завалов

Турецкие спасатели в Антакье спустя 260 часов вытащили из-под завалов ребенка

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В турецкой провинции Хатай спасатели спустя 260 часов после землетрясения магнитудой 7,7 вытащили из-под завалов одного из обрушившихся домов двенадцатилетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Отмечается, что ребенок был извлечен живым в районе Антакьи.

11 февраля турецкие спасатели спустя 122 часа после землетрясения спасли из-под завалов двухлетнего ребенка. После оказания первой медицинской помощи девочку доставили в больницу.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания фиксировались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

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Марина Совина
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