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01:06, 21 февраля 2023Мир

Названо число погибших при землетрясении в Сирии

Телеканал Al-Arabiya сообщил о четырех погибших при землетрясении в Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/ Globallookpress.com

Телеканал Al-Arabiya назвал число погибших при землетрясении в Сирии. По его информации, четыре человека стали жертвами подземных толчков в разных городах страны.

Отмечается, что люди погибли во время паники и давки в Алеппо и Тартусе, по всей стране пострадали как минимум 470 человек.

В эфире телеканала Sky News Arabia сообщалось о гибели женщины в городе Латакия на берегу Средиземного моря, передает ТАСС.

Агентство SANA со ссылкой на источник в Национальной больнице Хамы рассказало, что пожилая женщина скончалась от внезапного сердечного приступа, вызванного крайней паникой и страхом в результате афтершока, обрушившегося на Сирию.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что как минимум три человека погибли в результате двух новых землетрясений на юго-востоке Турции.

Вечером в понедельник, 20 февраля, в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8.

Власти страны ранее говорили о восьми пострадавших, а СМИ сообщали об одной погибшей женщине. Телеканал Al-Arabiya отметил, что в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии также есть пострадавшие.

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Марина Совина
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