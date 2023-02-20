Названо число погибших и пострадавших из-за новых землетрясений в Турции

В Турции после новых землетрясений сообщили о погибшей женщине и восьми пострадавших

В результате новых землетрясений на юго-востоке Турции пострадали восемь человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай, пишет ТАСС.

Он назвал число получивших травмы из-за подземных толчков. «Ранения получили восемь человек, они доставлены в больницы», — сообщил политик. По данным телеканала CNN Türk, в турецком городе Самандаг провинции Хатай погибла женщина. Журналисты добавили, что в городе Дефне под завалами находятся как минимум четыре человека.

В понедельник, 20 февраля, в районах Дефне и Самандаг в провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты, магнитудой 6,4 и 5,8. В Сирии после толчков также рассказали о пострадавших.