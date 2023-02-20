Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 20 февраля 2023Мир

Названо число погибших и пострадавших из-за новых землетрясений в Турции

В Турции после новых землетрясений сообщили о погибшей женщине и восьми пострадавших

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В результате новых землетрясений на юго-востоке Турции пострадали восемь человек, заявил вице-президент страны Фуат Октай, пишет ТАСС.

Он назвал число получивших травмы из-за подземных толчков. «Ранения получили восемь человек, они доставлены в больницы», — сообщил политик. По данным телеканала CNN Türk, в турецком городе Самандаг провинции Хатай погибла женщина. Журналисты добавили, что в городе Дефне под завалами находятся как минимум четыре человека.

В понедельник, 20 февраля, в районах Дефне и Самандаг в провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты, магнитудой 6,4 и 5,8. В Сирии после толчков также рассказали о пострадавших.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден рассказал о цели визита в Киев
На Украине сошел с рельсов поезд из Киева в Варшаву
На Украине анонсировали новую встречу формата «Рамштайн»
Эстония призвала передать Украине миллион снарядов за полгода
Названо число погибших и пострадавших из-за новых землетрясений в Турции
Совбез ООН проведет заседание по диверсиям на «Северных потоках»
МИД Китая ответил на заявления США о военной помощи России
В Евросоюзе заявили о нехватке времени для производства боеприпасов Украине
Польша призвала ввести очередной пакет антироссийских санкций и взяться за новый
Тренер «Вашингтона» порассуждал о сроках возвращения Овечкина в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.