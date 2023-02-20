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21:21, 20 февраля 2023Мир

В Сирии сообщили о пострадавших из-за нового землетрясения

Al-Arabiya: на севере Сирии из-за землетрясения обрушились здания, есть пострадавшие

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

В двух городах Сирии из-за нового землетрясения магнитудой 6,3 обрушились здания, есть пострадавшие, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что речь идет о городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии. Источники отметили, что есть раненые. Вечером в понедельник, 20 февраля, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о подземном толчке на границе Сирии и Турции. Землетрясение произошло в 14 километрах от провинции Антакья в Турции. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В начале февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции, из-за чего, по последним данным, погибли более 41 тысячи человек.

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Марина Совина
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