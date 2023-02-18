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16:51, 18 февраля 2023Мир

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40,6 тысячи человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40,6 тысячи человек. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, при землетрясениях так или иначе пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч человек вывезли из опасной зоны в другие районы.

Ранее 17 февраля правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщало, что число жертв при землетрясениях выросло до 38 044, люди погибли в Кахраманмараше, Османие, Хатае, Килисе, Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе, Адане, Адыямане, Малатье и Элязыге.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

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Никита Абрамов
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