Число жертв при землетрясениях в Турции выросло

Число жертв при землетрясениях в Турции выросло до 38 044 человек

Число жертв при землетрясениях в Турции выросло до 38 044. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, передает ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности, в результате землетрясений 38 044 человека погибли в Кахраманмараше, Османие, Хатае, Килисе, Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе, Адане, Адыямане, Малатье и Элязыге.

По информации ведомства, с момента первого землетрясения в регионе произошло более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

Позже в России высказались о помощи Турции в строительстве зданий после землетрясений.