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15:38, 15 февраля 2023Мир

В России высказались о помощи Турции в строительстве зданий после землетрясений

Депутат Чепа: Россия не сможет оказать Турции помощь в строительстве после землетрясений

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия вряд ли сможет оказать Турции помощь в строительстве разрушенных после землетрясений зданий в связи с предстоящей сопоставимой по объемам работой по восстановлению городской инфраструктуры в новых регионах, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас в предстоящее время будет очень большая нагрузка: восстановление жилья, которое было разрушено на территории новых регионов. Только в Мариуполе этих домов около 30 тысяч. Нам самим предстоит очень большая работа. Поэтому не знаю, какую помощь мы сможем оказать Турции. Очевидно, техническую сможем оказать. В плане строительства, думаю, вряд ли. Мы сейчас должны говорить о строительствах домов [в новых регионах], и эта нагрузка будет во многом сопоставимой», — заявил депутат.

Вместе с тем он заметил, что Россия оказала Турции значительное содействие в ликвидации последствий землетрясения, в частности, посредством проведения спасательных операций.

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«Россия оказывает очень большую помощь по линии МЧС, потому что у турок нет такого опыта и такой слаженной и организованной структуры, как в России», — добавил парламентарий.

Ранее РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Şafak сообщило том, что в десяти провинциях Турции, затронутых сильнейшими землетрясениями, необходимо построить более 400 тысяч жилых и промышленных зданий.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясений в Турции выросло до 35 тысяч — точное количество погибших составляет 35 418.

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Кирилл Садовский
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