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20:37, 20 февраля 2023Среда обитания

Землетрясение произошло на границе Сирии и Турции

На границе Турции и Сирии 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4

Фото: Marco Trujillo / Reuters

На территории Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 14 километрах от провинции Антакья в Турции, которая находится недалеко от границы с Сирией. Уточняется, что очаг залегал на глубине 10 километров.

В начале месяца землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов зафиксировали в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Эпицентр мощных подземных толчков находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Тогда очаг также залегал на глубине десяти километров.

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях евразийской страны и соседних государствах — в том числе в Сирии. Согласно последним данным, из-за разрушительных землетрясений в Турции погибли более 41 тысячи человек.

Нина Ташевская
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