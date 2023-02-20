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23:57, 20 февраля 2023Мир

В Турции назвали число погибших от новых землетрясений

Глава МВД Турции Сойлу: в результате новых землетрясений погибли три человека, ранены 219
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Как минимум три человека погибли в результате двух новых землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет ТАСС.

Он также назвал число пострадавших. «В результате двух землетрясений в Хатае погибли три человека, ранения получили 219 человек», — подчеркнул глава МВД.

Вечером в понедельник, 20 февраля, в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8.

Власти страны ранее говорили о восьми пострадавших, а СМИ сообщали об одной погибшей женщине. Телеканал Al-Arabiya отметил, что в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии также есть пострадавшие.

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Марина Совина
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