В Турции назвали число погибших от новых землетрясений

Глава МВД Турции Сойлу: в результате новых землетрясений погибли три человека, ранены 219

Как минимум три человека погибли в результате двух новых землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет ТАСС.

Он также назвал число пострадавших. «В результате двух землетрясений в Хатае погибли три человека, ранения получили 219 человек», — подчеркнул глава МВД.

Вечером в понедельник, 20 февраля, в районах Дефне и Самандаг турецкой провинции Хатай произошли два подземных толчка с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8.

Власти страны ранее говорили о восьми пострадавших, а СМИ сообщали об одной погибшей женщине. Телеканал Al-Arabiya отметил, что в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии также есть пострадавшие.

