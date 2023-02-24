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09:39, 24 февраля 2023Россия

Пять человек погибли в ДТП в российском регионе

Губернатор Тувы Ховалыг сообщил о гибели пяти человек в результате ДТП

Фото: Telegram-канал Владислава Ховалыга

Пять человек погибли в результате ДТП в Республике Тува. Об этом сообщил в Telegram-канале глава российского региона Владислав Ховалыг.

«В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор. Он уточнил, что столкновение автомобилей УАЗ и Renault Logan произошло на территории Улуг-Хемского района. Предварительно, виновником случившегося стал пьяный водитель.

В прокуратуре республики между тем сообщили, что по факту аварии организована поверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»), указали в ведомстве.

22 февраля два человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Воронежской области. Авария произошла на седьмом километре автодороги Лиски — Средний Икорец. Водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

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Алина Гончарова
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