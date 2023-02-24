КНДР предупредила США о возможности войны в случае продолжения провокаций

МИД КНДР предупредил, что провокации США будут расцениваться как объявление войны

Директор департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын призвал США прекратить провокации в отношении Северной Кореи и не игнорировать ее протесты. Он предупредил, что в ином случае Пхеньян может расценить действия Вашингтона как объявление войны, передает ТАСС.

«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших протестов может быть расценено как объявление войны», — заявил дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что единственным способом снизить напряженность на Корейском полуострове является демонстрация США их действенной позиции, при которой они прекратят развертывание стратегических вооружений в Южной Корее и остановят направленные против КНДР учения.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин упрекнул США в двойных стандартах, поскольку они и ряд стран настаивают на обсуждении ядерной проблемы Северной Кореи, в свою очередь уклоняясь от собственных обязательств.